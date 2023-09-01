"БКС МИ" начал анализ ТГК-1 с рекомендацией "продавать" для ее акций

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") начал аналитическое освещение "ТГК-1", сообщается в обзоре инвесткомпании.

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками, составляет 0,014 рубля за штуку, рекомендация для этих бумаг дается "продавать".

"Наша оценка сильно зависит от будущих спотовых цен на электричество, тарифов на отопление, капвложений и т.д. В целом компания сейчас слегка переоценена, при этом не выплачивает дивиденды. Возможные риски: инфляция издержек (может вызвать падение прибыли) и гипотетические проблемы в корпоративном управлении", - отмечают они.

Текущая стоимость акций "ТГК-1" составляет порядка 0,0126 рубля за штуку.

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