"БКС МИ" рекомендует покупать акции Intuitive Surgical с целью $365

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует покупать акции Intuitive Surgical с целевой ценой $365 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 15% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Intuitive Surgical - одна из ведущих компаний в быстрорастущей области роботизированной хирургии. Мы позитивно оцениваем восстановление объемов операций с применением системы da Vinci. Менеджмент будет продолжать инвестиции в будущий рост в форме обучения хирургов, разработки новых продуктов и функций, а также научных исследований, демонстрирующих клиническую эффективность системы da Vinci, однако темп роста расходов на эти направления, как планируется, будет оставаться ниже темпов роста выручки, что позволит сохранить операционный рычаг и повысить рентабельность", - пишут аналитики.

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