"Префы" Нижнекамскнефтехима интересны для долгосрочных вложений - БКС Экспресс

Привилегированные акции "Нижнекамскнефтехима" интересны к покупке для долгосрочных вложений (более 2-3 лет), считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев.

"Бумаги оценены недорого, однако для этого есть объективные причины - акционеры получат прибыль не сейчас, а потом, так как в фокусе эмитента будет инвестпрограмма, а не выплаты. Дешевизна бумаг также отчасти связана с низкой прозрачностью бизнеса. При этом обыкновенные акции компании малоинтересны по текущим ценам", - отмечает аналитик в комментарии.

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