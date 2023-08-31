Цена "префов" Транснефти может вырасти до 140000 руб. - ПСБ

Котировки привилегированных акций "Транснефти" могут подняться к уровню 140000 рублей за штуку, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Уровень в 131000 рублей превысила в четверг цена привилегированных акций "Транснефти". Бумаги реагируют на публикацию сильного финансового отчета за полугодие и дорожают второй день подряд, так как полученные результаты подтверждают привлекательный дивидендный профиль эмитента. Хотя рост уже достаточно резкий, мы ждем его продолжение. Ближайшая цель - 140000 руб. за акцию, то есть закрытие дивидендного "гэпа" от 19 июля", - пишет аналитик в комментарии.

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