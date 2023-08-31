SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации

Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив из него акции Segezha Group и добавив бумаги "РусАгро" и "Группы Позитив", отмечается в комментарии инвестбанка.

Таким образом, в подборку вошли HeadHunter, ЦИАН, "Распадская", "Черкизово", "ТМК", "НоваБев Групп", "Россети Центр", Globaltrans, "РусАгро", "Группа Позитив" и "Артген биотех".

"Наш список покидает Segezha Group. Мы добавили эту бумагу в феврале 2023 года на фоне ослабления рубля, и с тех пор котировки акций компании выросли на 20%. В конце августа эмитент представил результаты за первую половину 2023 года: несмотря на ослабление рубля, финансовые показатели компании значительно снизились в годовом выражении из-за слабой ценовой конъюнктуры на экспортных рынках", - указывают эксперты.

"Мы добавляем расписки "РусАгро", поскольку ожидаем рекордной выручки компании в 2023 году на фоне восстановления цен на сельхозпродукцию во второй половине текущего года. Полагаем, что бумаги компании оценены привлекательно: коэффициент EV/EBITDA 2023о равен 5,4, что ниже исторических значений (6-7), - пишут аналитики инвестбанка. - Также в подборку вернулись акции "Группы Позитив". Мы исключили их в январе 2023 года после существенного роста котировок. По нашей оценке, во второй половине 2023 года рост отгрузок у компании ускорится. Это должно улучшить ее финансовые показатели".

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