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31 августа 2023 года 16:55
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Baidu
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Baidu Inc. с прогнозной стоимостью на уровне 177 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. "Компания предоставила в четверг свободный доступ к своему чат-боту Ernie. Можно предположить, с учетом также заявлений властей, что Пекин дает зеленый свет развитию искусственного интеллекта в стране. Мы считаем, что новость создает позитивный фон для котировок бумаг эмитента", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-BAIDU-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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