Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Baidu

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Baidu Inc. с прогнозной стоимостью на уровне 177 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

"Компания предоставила в четверг свободный доступ к своему чат-боту Ernie. Можно предположить, с учетом также заявлений властей, что Пекин дает зеленый свет развитию искусственного интеллекта в стране. Мы считаем, что новость создает позитивный фон для котировок бумаг эмитента", - указывают эксперты.

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