Индекс Мосбиржи к концу года может вырасти до 3500 пунктов - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи к концу года может вырасти до 3500 пунктов, если темпы роста ВВП не замедлятся во втором полугодии и не появятся дополнительные геополитические риски, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Эксперт отмечает, что с начала 2023 года индекс Мосбиржи вырос на 49%, что стало результатом успешного развития российской экономики в текущем году, несмотря на ограничения. Во II квартале 2023 года российский ВВП показал рост на 4,8% в годовом выражении, а за первое полугодие, согласно опубликованным данным Росстата, ВВП РФ в годовом выражении поднялся на 1,6%, напоминает Мильчакова.

На взгляд аналитика, скачок индекса Мосбиржи 31 августа до 3235 пунктов может быть связан с вышедшими оптимистичными данными о ВВП за полугодие, которые подтверждают ранее сделанные прогнозы правительства РФ о росте российской экономики в 2023 году не менее чем на 2%. "Если темпы не замедлятся во втором полугодии и не появятся дополнительные геополитические риски, индекс Мосбиржи к концу года может подняться до 3500 пунктов", - прогнозирует стратег инвесткомпании.

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