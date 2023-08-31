"БКС МИ" повысил целевую цену акций Salesforce до $265

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Salesforce Inc. до $265 за штуку, сохранив рекомендацию на уровне "покупать", сообщается на портале БКС Экспресс.

"Американский разработчик ПО Salesforce представил сильные финансовые результаты за II квартал 2024 года. Компания продолжает улучшать маржинальность бизнеса при сохранении роста выручки на уровне 10-11%, что указывает на эффективность принятых мер по снижению операционных затрат. Увеличение цен на предоставляемые услуги, анонсированное в июле, на наш взгляд, будет способствовать более высоким темпам роста в следующем году. Мультипликатор EV/FCF компании составляет 24х при 30х у компаний-аналогов с сопоставимыми финансовыми показателями", - пишут аналитики.

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