Рубль может достичь новых минимумов к концу года - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль может достичь новых минимумов к концу текущего года, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в среду продолжил снижение к ведущим иностранным валютам. После локального укрепления в середине августа национальная валюта ослабла уже более чем на 4%, демонстрируя явный тренд на ослабление курса, отражающий устойчивое превышение спроса над предложением валюты. В отсутствие мер валютного контроля курс доллара и евро продолжит плавный рост к рублю, несмотря на предпринятое Центробанком повышение ключевой ставки до 12% на внеочередном заседании 15-го августа. Национальная валюта может показать новые минимумы к концу года, но в краткосрочной перспективе курс, скорее всего, задержится на уровнях 96-98 руб./$1 и 104-107 руб./EUR1", - пишут аналитики банка.

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