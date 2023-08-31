"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку бумаг Globaltrans

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены бумаг Globaltrans, эмитент показывает хорошие результаты при благоприятной конъюнктуре, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала Елены Сахновой, Дмитрия Овчинникова и Лидии Михайловой.

"На рынке сложилась благоприятная ситуация: ставки на аренду вагонов находятся около исторических максимумов, общий грузооборот стабилен и демонстрирует рост (+1,4% г/г). По итогу 1П23 компания вышла в чистую денежную позицию (ND/LTM adj. EBITDA = (0,2x)) - на фоне невозможности выплат дивидендов объем денежных средств на счетах составил 31 млрд руб. Эмитент не ожидает значительных выбытий в парке вагонов до 2025 года и намерен его расширить, однако высокие закупочные цены усложняют процесс. Менеджмент сообщил, что процесс редомициляции запущен, и ожидает, что он займет около шести месяцев. Тем не менее переезд не гарантирует безусловный возврат к выплате дивидендов в адрес российских акционеров, - указывают эксперты. - Сохраняем позитивный взгляд на Globaltrans: компания торгуется по EV/EBITDA 2023 на уровне 2,1x, что предполагает почти 50% дисконт к среднему значению мультипликатора за последние 8 лет (4,1x)".

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