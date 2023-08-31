"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКБ

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Московского кредитного банка (МКБ) с целевой ценой 9 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 28% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"МКБ раскрыл отчетность специального назначения по МСФО за 2К23. Банк заработал рекордную прибыль за квартал в размере 17,4 млрд руб. (+34% к/к) с рекордной рентабельностью капитала (ROE) на уровне 24%. Отчисления в резерв снизились на 28% к/к до 3,4 млрд руб. Операционные расходы продолжают показывать восстановительный рост на фоне роста бизнеса - увеличились на 28% к/к до 9,8 млрд руб. Таким образом, бизнес банка продолжает расти, в то время как расходы на резервы снизились. Сильные результаты подтверждают наш позитивный взгляд на МКБ", - пишет аналитик Елена Царева.

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