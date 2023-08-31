"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций China Construction Bank с прогнозной стоимостью на уровне 5,85 гонконгского доллара (HKD) за штуку на фоне опубликованных результатов эмитента за первое полугодие 2023 года, сообщается в обзоре аналитиков.

Прибыль до отчислений в резервы и доходы оказались ниже прогнозов, но чистая прибыль в целом совпала с ожиданиями, отмечают эксперты.

К возможным рискам аналитики инвесткомпании относят более медленное восстановление экономики и проблемы, связанные с недвижимостью и финансовыми инструментами местных властей.

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