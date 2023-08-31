"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций "Магнита" на уровне 6900 руб. за штуку, несмотря на более слабые финрезультаты за 2К23 по сравнению с X5 Group, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Текущая доходность идеи составляет +6,4%.

"Магнит" опубликовал финансовые результаты за II кв. 2023 года по МСФО. Общая выручка ритейлера выросла на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль увеличилась на 3,7%. За I полугодие 2023 года составила 37,31 млрд руб., увеличившись на 16,5%. Темпы роста выручки за отчётный период замедлились. Особенно, если сравнивать с основным конкурентом X5 Group, который показал рост за II кв. 2023 года в размере 19,2%. Показатель EBITDA составил рекордные 46,6 млрд руб. Рентабельность по EBITDA достигла 7,4% на фоне роста прочих доходов и оптимизации коммерческих и общехозяйственных", - пишет аналитик Дмитрий Баженов.

Сохраняется основной драйвер роста - это выкуп акций у нерезидентов и выплата дивидендов, подчеркивает эксперт. Первоначально ритейлер был готов приобрести у нерезидентов почти 10,2 млн своих акций, или 10% от всех бумаг в обращении. В дальнейшем компания на фоне высокого спроса решила увеличить лимит в три раза - почти до 30%. "В будущем выкупленный пакет может быть погашен, что в свою очередь увеличит прибыль на акцию и потенциальные дивиденды - это был бы самый позитивный сценарий для миноритарных акционеров, - отмечает Баженов. - Тем более купив акции с дисконтом, "Магнит" может получить бумажную прибыль. Более того, после этого компания может вернуться к выплате дивидендов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.