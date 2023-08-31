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31 августа 2023 года 10:59
Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "держать" для бумаг Etalon
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для бумаг Etalon, сообщается в комментарии аналитика Ирины Фомкиной. "Эмитент в среду представил финансовые результаты за 1П23, согласно которым выручка, оставшись примерно на уровне прошлого года, составила 32,7 млрд руб. и оказалась на 2% выше нашей оценки. По показателю EBITDA компания превзошла наш прогноз на 8%, однако убыток в 2,1 млрд руб. оказался более значительным, чем мы предполагали (годом ранее скорректированный на прибыль от покупки ЮИТ убыток составлял 0,4 млрд руб.). Сумму начисления налога на сверхприбыль прошлых периодов группа оценивает в 0,309 млрд руб., - указывает эксперт. - Etalon рассчитывает в текущем году выставить на продажу в регионах 380 тыс. кв. м жилья и за счет стандартизации проектов достичь рентабельности по валовой прибыли в 45%, что поможет еще повысить рентабельность по EBITDA. Мы оцениваем отчетность как умеренно позитивный для котировок бумаг эмитента фактор, но оставляем рейтинг "держать", пока компания не получит чистую прибыль (ожидаем, что это случится уже во 2П23)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ETALON-GDR-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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