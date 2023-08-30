"Тинькофф Инвестиции" рекомендуют покупать бумаги HeadHunter с целью 4305 руб

"Тинькофф Инвестиции" рекомендуют покупать бумаги HeadHunter с целевой ценой 4305 руб. на горизонте года, что предполагает потенциал роста 20% с текущих уровней, сообщается в комментарии.

"Рекрутинговый сервис HeadHunter показывает сильные финансовые результаты на протяжении нескольких кварталов подряд. После анализа результатов второго квартала мы решили открыть идею на покупку бумаг компании", - пишут аналитики.

Они называют три причины в пользу такого решения:

- Острый дефицит соискателей на рынке труда РФ. Подобные рыночные условия благоприятны для бизнеса HeadHunter, потому что его доходы от размещения объявлений о вакансиях и предоставления дополнительных услуг растут.

- Высокая рентабельность бизнеса: в основе бизнеса HeadHunter лежит модель подписок, которая является высокомаржинальной, поэтому бизнес HeadHunter прибылен и на уровне EBITDA, и на уровне чистой прибыли.

- Если HeadHunter решит перенести регистрацию в дружественную юрисдикцию, то вероятность возврата выплат акционерам возрастет. На балансе компании уже накопился достаточный объем средств на этот случай - более 14 млрд рублей.

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