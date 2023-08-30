"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Thermo Fisher Scientific с целевой ценой $625,2 на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста в размере 16,8%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Каждый год компания выводит на рынок десятки новых наименований высокотехнологичной продукции и идет в ногу с реалиями здравоохранения. Компания является одним из ключевых бенефициаров тенденции старения населения в странах Запада, и отставание динамики ее акций от рынка представляется необоснованным с фундаментальной точки зрения", - пишет аналитик Зарина Саидова.

Thermo Fisher Scientific - разработчик и поставщик высокотехнологичных инструментов, химикатов и расходных материалов для научных исследований в области биотехнологий и фармацевтики.

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