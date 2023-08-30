"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Магнита" с целевой ценой 7163 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Ритейлер "Магнит" представил свои финансовые результаты за 2К23, которые мы оцениваем как нейтральные. Темпы роста продаж замедлились относительно начала года, что связано с более высокой базой сравнения и низкой инфляцией. Выручка "Дикси" упала на фоне прошедшей оптимизации портфеля магазинов, а "Магнит" в целом открыл заметно меньше торговых точек по сравнению с январем-мартом. Июнь стал наиболее слабым месяцем с точки зрения роста продаж в течение периода и, как сообщили в компании, за июль-августа темпы роста были ниже среднего показателя 2К. Это связано с эффектом высокой базы и падением трафика, в то время как средний чек оставался относительно стабилен", - пишет эксперт.

Рентабельность EBITDA во 2К23 составила 7,4%, что существенно выше показателя 1К23 и несколько опережает результат за сопоставимый период прошлого года, отмечается в комментарии. Маржа по итогам полугодия пока еще на 0,4 п.п. ниже, чем в 1П22, что компания в том числе связывает с агрессивным промо и конкуренцией.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.