"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "продавать" для бумаг АЛРОСА

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает осторожную оценку сектора алмазов и рекомендацию "продавать" для бумаг "АЛРОСА" в связи со затяжным слабым спросом на ювелирных рынках США и Китая, сообщается в комментарии аналитиков.

"Продажи De Beers в седьмом цикле составили $370 млн, упав на 10% к предыдущему циклу ($410 млн) и на 42% г/г, показав снижение четвертый месяц подряд. Чистый экспорт бриллиантов из Индии ускорил падение в июле до 44% г/г (минус 33% в июне и минус 17% г/г в мае)", - отмечают эксперты.

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