Акции ЛУКОЙЛа остаются интересными для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "ЛУКОЙЛа" сохраняют привлекательность для долгосрочных портфельных вложений, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"По итогам полугодия "ЛУКОЙЛ" заработал более 814 рублей прибыли на акцию, что эквивалентно 12% доходности за полгода. На наш взгляд, за весь 2023 год при текущих ценах на нефть и курсе доллара компания может заработать около 1 трлн чистой прибыли, что принесет акционерам 21% доходности. Несмотря на возможный выкуп акций у нерезидентов, мы полагаем, что у эмитента хватит денег, чтобы не снижать дивидендные выплаты. Дивидендная доходность по итогам 2023 года может превысить 16%", - отмечают эксперты в комментарии.

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