"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Самолета" с прогнозной стоимостью на уровне 4200 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании.

"Эмитент отчитался о финансовых результатах за 1П23 по МСФО. Выручка застройщика увеличилась на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 101,4 млрд руб.; показатель EBITDA прибавил 81% г/г, а рентабельность достигла 32,6%; чистая прибыль выросла на 73% - до 9,2 млрд руб. При этом компания сократила долговую нагрузку по коэффициенту чистый долг/EBITDA в 1,5 раза - до 1,08х - в основном за счет роста EBITDA", - указывают эксперты.

"Самолет" ожидаемо продемонстрировал сильные финансовые показатели. Низкий уровень долговой нагрузки создает значительный запас прочности на фоне роста процентных ставок для группы и дает возможность для расширения масштаба бизнеса как органически, так и с помощью сделок M&A. Более того, менеджмент компании отмечает, что в июле-августе 2023 года, сохраняется рост объемов продаж при увеличении спроса на объекты недвижимости, в том числе на фоне ослабления рубля. Кроме того, сохраняется основной драйвер роста - это анонсированный, но еще не начавшийся выкуп собственных акций в размере до 10 млрд руб. до конца текущего года".

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