.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" открыл торговую идею: покупать акции Мосбиржи с целью 184,9 руб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
30 августа 2023 года 15:48
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Мосбиржи с целью 184,9 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 184,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,5%, стоп-приказ: 159,2 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Благодаря гибкой контрциклической бизнес-модели биржа уверенно прошла через кризисный 2022 год, а сейчас показывает хорошие результаты на фоне восстановления комиссионных доходов. Мы сохраняем позитивный взгляд на дальнейшие перспективы компании. Несмотря на заметный рост стоимости в 2023 году, акции эмитента по-прежнему торгуются с существенным дисконтом по мультипликаторам по отношению к аналогам EM и к собственным историческим мультипликаторам", - отмечают аналитики. "С технической точки зрения акции продолжают двигаться в рамках растущего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 159,2 руб. риск на портфель составит 0,16%", - указывают в "Финаме". "Московская биржа" - крупнейшая биржевая площадка России, которая проводит торги акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами, а также обеспечивает клиринг и расчетно-депозитарное обслуживание. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-МОСБИРЖА-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
.
30 августа 2023 года 19:00
"Тинькофф Инвестиции" рекомендуют покупать бумаги HeadHunter с целевой ценой 4305 руб. на горизонте года, что предполагает потенциал роста 20% с текущих уровней, сообщается в комментарии. "Рекрутинговый сервис HeadHunter показывает сильные финансовые результаты на протяжении нескольких кварталов... читать дальше
.30 августа 2023 года 18:46
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Thermo Fisher Scientific с целевой ценой $625,2 на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста в размере 16,8%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Каждый год компания выводит на рынок десятки новых наименований высокотехнологичной продукции и идет в... читать дальше
.30 августа 2023 года 18:26
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Магнита" с целевой ценой 7163 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Ритейлер "Магнит" представил свои финансовые результаты за 2К23, которые мы оцениваем как нейтральные. Темпы роста продаж... читать дальше
.30 августа 2023 года 18:04
"Солид Брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций "ЛУКОЙЛа" на уровне 9090 рублей за штуку, бумаги эмитента привлекательны для покупок, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. "Сравнительная база 2022 года не раскрывалась, однако данные за первый и второй квартал говорят... читать дальше
.30 августа 2023 года 17:48
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает осторожную оценку сектора алмазов и рекомендацию "продавать" для бумаг "АЛРОСА" в связи со затяжным слабым спросом на ювелирных рынках США и Китая, сообщается в комментарии аналитиков. "Продажи De Beers в седьмом цикле составили $370 млн, упав на 10% к... читать дальше
.30 августа 2023 года 17:27
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет долгосрочную позитивную оценку акций "Полюса" с прогнозной стоимостью на горизонте более года на уровне 14125 рублей за штуку, сообщается в обзоре эксперта Алексея Головинова. Финансовые результаты эмитента за 1П23 по МСФО оказались очень сильными, констатирует... читать дальше
.30 августа 2023 года 17:15
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций разработчика графических процессоров NVIDIA Corp. с $466 до $568 за штуку после очередного повышения целевых показателей менеджмента эмитента, сообщается в материале аналитиков. Рекомендация для указанных бумаг была также повышена... читать дальше
.30 августа 2023 года 16:59
Дивидендная доходность акций "Транснефти" по итогам 2023 года может составить около 13-13,8%, полагает аналитик "Финама" Сергей Кауфман. "Отчетность "Транснефти" за 1П23 по МСФО выглядит позитивно. EBITDA и чистая прибыль существенно превысили ожидания консенсуса. На наш взгляд, во втором... читать дальше
.30 августа 2023 года 16:29
Акции "ЛУКОЙЛа" сохраняют привлекательность для долгосрочных портфельных вложений, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". "По итогам полугодия "ЛУКОЙЛ" заработал более 814 рублей прибыли на акцию, что эквивалентно 12% доходности за полгода. На наш взгляд, за весь 2023 год при текущих ценах на... читать дальше
.30 августа 2023 года 16:11
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Самолета" с прогнозной стоимостью на уровне 4200 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании. "Эмитент отчитался о финансовых результатах за 1П23 по МСФО. Выручка застройщика увеличилась на 53% по сравнению... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.