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30 августа 2023 года 15:13
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Магнита
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Магнита" с прогнозной стоимостью на уровне 6640 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 12%, на фоне в целом соответствующей ожиданиям отчетности эмитента за второй квартал и первое полугодие 2023 года, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Анны Буйлаковой. "Помимо финансовых результатов компании инвесторы следят за новостями корпоративного характера. Ранее "Магнит" объявлял, что к выкупу акций у нерезидентов было предъявлено 21,5% выпущенных акций (лимит был 29,8%), а выкуплено - 16,6%. Эмитент продолжает расчеты по выкупу акций у акционеров, право собственности которых учитывается в Euroclear. Снижение доли иностранных акционеров в структуре владения может послужить в пользу возврата к выплате дивидендов. По итогам 2К23 денежные средства на счетах "Магнита" составили 300 млрд руб. (343 млрд руб. в 1К23), которые могут быть направлены в том числе и на выплаты акционерам. По нашим оценкам, в случае благополучного решения вопроса с советом директоров, дивиденды за 2023 год могут составить порядка 550 руб. на акцию (дивдоходность - 9,3%),- указывает эксперт. - Помимо этого, от "Магнита" ожидается решение вопроса по назначению совета директоров, что может помочь компании сохранить первый уровень листинга на Московской бирже и место среди компаний, входящих в расчет индекса Мосбиржи, пересмотр базы которого площадка проведет в сентябре". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МАГНИТ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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