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30 августа 2023 года 14:56
Обыкновенные акции Сбербанка предпочтительнее "префов" - "БКС МИ"
Обыкновенные акции Сбербанка предпочтительнее его привилегированных акций, говорится в комментарии аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Соотношение цен обыкновенных (АО) и привилегированных акций (АП) Сбербанка вновь приблизилось к паритету и составляет около 1,00х. На сегодняшних торгах обыкновенные акции торгуются не дороже 50-70 коп. над стоимостью префов, что расходится с историческими тенденциями", - пишут аналитики. Фундаментально равная цена на обыкновенные и привилегированные акции, по их мнению, не оправдана по следующим причинам: - АО по-прежнему значительно ликвиднее, чем АП. Объем free-float по обычным акциям даже с учетом заблокированных пакетов нерезидентов примерно в 1,5 раза выше, чем по "префам". - АО предоставляют право голосам своим владельцам. - Дивиденды на оба типа акций обычно равны. Однако устав и дивидендная политика не дают никакого преимущества держателям "префов", в том числе нет никаких гарантий, что дивиденд на обыкновенные акции не может быть выше, чем на "префы". "Таким образом, соотношение 1,05х, характерное для II полугодия 2022 года, выглядит более справедливым, чем нынешние уровни 1,00-1,01х.Это означает, что при прочих равных для инвестиций в акции Сбербанка имеет смысл отдавать предпочтение обыкновенным бумагам, которые более ликвидны и в перспективе могут демонстрировать опережающую динамику по отношению к АП", - резюмируют эксперты "БКС МИ". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-СБЕР-АНАЛИТИКА
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