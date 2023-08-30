ПСБ сохраняет нейтральную оценку перспектив бумаг ФосАгро

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) подтверждают нейтральную оценку перспектив бумаг "ФосАгро" из-за опасений сохранения сложной ситуации на мировых рынках удобрений, сообщается в комментарии.

"Выручка "ФосАгро" по МСФО за 1П23 сократилась на 37% г/г (во II квартале показатель снизился на 38% г/г). Как отмечает компания, снижение продаж вызвано в первую очередь падением мировых цен на удобрения с пиковых уровней прошлого года, а также ввиду сокращения поставок на 4,3% г/г, - пишут эксперты банка. - Скорректированная EBITDA составила 82,8 млрд руб. (-49,9%), рентабельность по показателю снизилась до 39% (-10,2 п.п. за год), но осталась вполне комфортной. Результаты "ФосАгро" в целом совпали с консенсусом Интерфакса и пока не дают нам оснований для улучшения оценок или ожиданий по дивидендам (ожидаемая нами дивдоходность может составить 12-13%). Мы сохраняем нейтральный взгляд на акции компании, так как опасаемся сохранения сложной ситуации на мировых рынках удобрений".

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