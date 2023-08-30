"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Tesla с целью $350 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 38,34%, стоп-приказ: $209, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания готовится к масштабному запуску своего пикапа cyber truck после более чем двухлетних задержек, отмечают аналитики. Рынок воспринял данные новости с позитивом, что соответствует общему тренду к росту.

"С технической точки зрения восходящий тренд продолжается, вероятно коррекция подошла к концу. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $209 риск на портфель составит 1,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,20", - указывают в "Финаме".

Tesla - американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электроэнергии.

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