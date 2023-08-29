"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Полюса

"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "держать" для акций ПАО "Полюс" с прогнозной стоимостью на уровне 9814 рублей за штуку на фоне неопределенности результатов программы buyback и прогнозируемого роста долговой нагрузки эмитента во втором полугодии текущего года, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Сергея Жителева.

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