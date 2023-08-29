Бумаги Полюса и ММК по-прежнему интересны для покупок - Инвестбанк Синара

Акции ПАО "Полюс" и "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) по-прежнему остаются привлекательными для вложений, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Дмитрий Смолин.

"Полюс опубликовал хорошие результаты по МСФО за 1П23, которые превысили консенсус-прогноз и наши ожидания в плане прибыли на 4-6%. Компания увеличила выпуск золота на 36% г/г благодаря восстановлению добычи на "Олимпиаде" и "Благодатном". EBITDA и скорректированная чистая прибыль выросли на 39% и 33% г/г (до $1,7 и $1,1 млрд) соответственно. Чистый долг снизился на 26% п/п (до $1,7 млрд), без учета выкупа 30% акций, который был завершен в июле текущего года, - указывает эксперт. - Как и ожидалось, эмитент обошел вниманием вопрос промежуточных дивидендов, который совет директоров, возможно, обсудит в сентябре или октябре. Стоит также отметить, что теперь общие денежные затраты за весь 2023 год менеджмент прогнозирует в диапазоне $475-525 на унцию против прежней оценки в $500-550, при этом прогноз капзатрат в $1,3-1,4 млрд остался неизменным".

"Финансовые результаты "ММК" за 1П23 также оцениваем как хорошие. Они практически полностью совпали с нашими оценками, тогда как консенсус-прогноз не составлялся. Основные показатели снизились на 9-14% г/г (сталь подешевела в сравнении с уровнями годичной давности) и в целом соответствовали динамике результатов "Северстали". Чистые денежные средства на балансе комбината на середину года достигли 84 млрд руб., что должно способствовать возобновлению выплаты дивидендов по итогам 2023 года, - пишет Смолин. - Менеджмент эмитента также представил оптимистичный прогноз на 3К23: благоприятная конъюнктура на российском рынке, как ожидается, сохранится ввиду по-прежнему сильного спроса, обусловленного сезонной активностью в строительстве и устойчивым потреблением в других секторах. Мощности, производящие премиальную продукцию, загружены на 100%, что должно поддержать прибыль и рентабельность в 3К23. Мы по-прежнему считаем привлекательными акции "ММК", которые торгуются с дивидендной доходностью за 2023 год на уровне 17%".

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