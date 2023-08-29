Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Северстали и ЛУКОЙла

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Северстали" (дивидендная доходность бумаг за 2023 год может составить 13%) и "ЛУКОЙЛа", сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Смолина.

"Северсталь" во вторник представила сильные финансовые результаты за 1П23. Несмотря на снижение прибыли на 10% г/г из-за уменьшения цен на сталь, результаты превысили наши ожидания в части EBITDA (+8%) и чистой прибыли (+30%). FCF за 1П23 - 60 млрд руб. (+1% г/г), чистые денежные средства на балансе - 153 млрд руб. Показатель ЧД/EBITDA составил минус 0,77, что поспособствует возобновлению выплаты дивидендов, - отмечает эксперт. - Насколько понимаем, компания не планирует объявлять промежуточные дивиденды за 1П23. При этом мы ожидаем выплаты по итогам 2023 год. Оцениваем дивдоходность в 2023 году на уровне 13%, что делает компанию хорошим дивидендным игроком. Северсталь торгуется с привлекательными мультипликаторами EV/EBITDA 2023П в 3,9 и P/E 2023П в 5,4".

"ЛУКОЙЛ" также представил очень внушительные показатели по МСФО за 1П23: EBITDA и чистая прибыль лучше консенсус-прогноза, в годовом выражении доходность FCF - 17%, а размер денежных средств на счетах превышает 1 трлн руб. Недостаточно данных, чтобы мы могли точно оценить размер промежуточных дивидендов за полугодие, но полагаем, их размер составит около 510 руб./акцию (текущая дивдоходность - 7,6%)", - указывает Смолин.

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