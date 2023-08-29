"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Citigroup с целью $48,4

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Citigroup Inc. с целью $48,4 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,7%, стоп-приказ: $39,8, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания вместе с другими ведущими банками США успешно преодолела весенние потрясения в секторе, выдержала стресс-тесты ФРС, сохранила прочные капитальные позиции. Мы полагаем, что благодаря высокой диверсификации и серьезным масштабам бизнеса крупные игроки продолжат уверенно смотреться в сложных экономических условиях, и рассчитываем на постепенное улучшение отношения инвесторов к их активам. По сравнению с акциями других банков, бумаги Citigroup торгуются с заметным дисконтом по мультипликаторам, и мы ожидаем, что планируемая реорганизация и повышение эффективности бизнеса будут способствовать росту оценки эмитента", - пишут аналитики.

"С технической точки зрения акции находятся на ключевых уровнях поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $39,8 риск на портфель составит 0,3%", - указывают в "Финаме".

Citigroup Inc. - американский финансовый конгломерат, один из крупнейших в мире.

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