"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги TCS Group с целью 3960 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги TCS Group с целью 3960 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,9%, стоп-приказ: 3410 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания планирует публикацию отчетности за II квартал 2023 года по МСФО 29 августа. Аналитики ожидают роста чистой прибыли в квартальном и годовом соотношении за счет увеличения чистого процентного дохода и сохранения высокого качества кредитного портфеля, что будет позитивно воспринято рынком.

"С технической точи зрения акции компании торгуются в среднесрочном восходящем тренде, выше пересечения 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 3960 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3410 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,44", - указывают в "Финаме".

TCS Group - зарегистрированный на Кипре финансовый холдинг, объединяющий работающие в России компании под брендом "Тинькофф".

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