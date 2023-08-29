Цена акций Сегежа Групп может вернуться к уровню 7 руб. - "КИТ Финанс Брокер"

Цена акций "Сегежа Групп" может вернуться к уровню 7 руб. за штуку в ожидании разворота цен на производимую продукцию при условии, что курс доллара не опустится ниже 90 руб./$1, полагает старший аналитик "КИТ Финанс Брокер" Дмитрий Баженов.

"Группа Сегежа ожидаемо слабо отчиталась о финансовых результатах за II кв. 2023 года по МСФО, - пишет эксперт. - Идёт структурная трансформация рынков сбыта после санкций в отношении России. Это в свою очередь привело к падению доходов и росту издержек, в особенности логистических затрат. Кроме этого, давление на маржинальность оказали низкие цены на производимую продукцию, которые упали после рекордных за 2021 - 2022 годы. Цены на продукцию в валюте во 2К23 продолжили снижаться".

На взгляд Баженова, есть вероятность, что на рынке пиломатериалов проходим дно. Со временем, после переориентации на азиатские рынки, логистические расходы должны стабилизироваться, полагает эксперт. Также поддержку показателям в будущих кварталах окажет девальвация рубля. По данным компании, доля валютной выручки в текущем году составит около 70%. Если рассчитывать на то, что всё худшее с компанией уже произошло, то следующее полугодие будет сильнее, уверен Баженов.

"Это, в свою очередь, отразится на положительной динамике финпоказателей, и компания вновь станет прибыльной на операционном уровне, - прогнозирует стратег инвесткомпании. - Сдерживающим фактором остаётся высокая долговая нагрузка на фоне роста процентных ставок. Считаем целесообразно накапливать позицию в акциях в диапазоне 5,5-5,8 руб. В ожидании разворота цен на производимую продукции, при условии, что курс доллара не опустится ниже 90 руб. Тогда, цена на акцию может вернуться к 7 рублям. Потенциал роста будет более 20%".

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