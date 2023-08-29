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29 августа 2023 года 13:18
Цена акций Татнефти может повыситься до 680 руб. в долгосрочной перспективе - ПСБ
Цена акций "Татнефти" может повыситься до 680 руб. за штуку в долгосрочной перспективе, отмечается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Мы считаем отчет "Татнефти" за I полугодие 2023 года по МСФО хорошим: сокращение выручки и EBITDA было ожидаемым, так как показатели сравниваются с высокой базой 2022 года, когда компании получали значительные выплаты по демпферу, плюс были высокие цены на нефть и слабый рубль, - пишет аналитик Екатерина Крылова. - Выручка снизилась по всем сегментам, за исключением шинного бизнеса, но его вклад низкий - всего 1%. Компания заработала на переработке и реализации на внутреннем рынке и на экспорте в страны ближнего зарубежья, но спад реализации в страны дальнего зарубежья нивелировал этот факт". По мнению эксперта, на рост чистой прибыли во многом повлияло получение прибыли по курсовым разницам в размере 29,6 млрд руб. против убытка в почти 62 млрд руб. в 2022 году. "За I полугодие "Татнефть" уже объявила дивиденды на основании отчета РСБУ - 27,5 руб./акцию, но за весь год дивиденд может быть рассчитан по МСФО, и он может составить 70-75 руб. на акцию, доходность 12-13%, - указывает Крылова. - Мы считаем, что у бумаг еще есть потенциал для роста, ближайшая цель - 625 руб., а на более долгосрочную перспективу - 680 руб.". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТАТНЕФТЬ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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