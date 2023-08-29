Рыночная конъюнктура в промышленности РФ останется под давлением в среднесрочной перспективе - "Финам"

Рыночная конъюнктура в промышленности РФ останется под давлением в среднесрочной перспективе, полагают стратеги "Финама".

"Темпы роста индекса деловой активности PMI в промышленности России в июле замедлились, однако индикатор остался выше пороговой отметки в 50 пунктов и составил 52,1 пункта, что свидетельствует об адаптации сектора к сложившимся макроэкономическим условиям и сдержанном улучшении условий работы, - пишут аналитики. - Слабая динамика связана с сокращением числа новых заказов и последующим снижением объемов производства. Снижение спроса прежде всего связано с сохраняющимся санкционным давлением и закрытием некоторых зарубежных рынков, которые сложно в полной мере заменить новыми партнерами".

Вместе с тем производители фиксируют высокие темпы роста производственных затрат ввиду ослабления рубля и задержек поставок, подчеркивается в комментарии. В то же время компании продолжают повышать занятость, что способствует уменьшению числа незавершенных работ.

Эксперты "Финама" полагают, что рыночная конъюнктура в промышленности в среднесрочной перспективе будет оставаться под давлением из-за высокой инфляции, а также рисков, связанных с замедлением темпов роста мировой экономики, что может повлиять на дальнейшее сокращение объемов российского экспорта.

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