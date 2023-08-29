Акции Системы остаются привлекательными для вложений - Инвестбанк "Синара"

Акции АФК "Система" остаются привлекательными для вложений, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Финансовые результаты эмитента за 2К23 оцениваем как нейтральный для котировок фактор, так как основные компании из портфеля холдинга уже отчитались. АФК "Система" специализируется на сделках слияний и поглощений, что в условиях значительной трансформации на многих из потенциальных рынков представляется преимуществом", - отмечают эксперты в комментарии.

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