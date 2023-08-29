Дивдоходность акций Совкомфлота за 2023г может составить 14-15% - "Мои Инвестиции"

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций "Совкомфлота", дивидендная доходность бумаг по итогам 2023 года может составить 14-15%, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала Елены Сахновой, Дмитрия Овчинникова и Лидии Михайловой.

"Эмитент представил довольно сильные результаты за 2К23 и 1П23, однако они продемонстрировали ожидаемое снижение кв/кв на фоне падения мировых ставок фрахта (минус 24% кв/кв). За 1п23 "Совкомфлот" смог заработать годовую EBITDA 2019 года. Компания увеличивает законтрактованную выручку, объем которой во 2П23 составит $700 млн - это позволит снизить зависимость от рисков волатильности и дальнейшего снижения ставок на рынке. Долговая нагрузка снизилась - на конец 1П23 показатель ND/EBITDA составил 0,4x, при том что среднее значение в 2019-2021 гг. составляет 3,3х. Эмитент подтвердил, что планирует придерживаться текущей дивидендной политики - выплате 50% от скорректированной чистой прибыли. В таком случае дивидендная доходность за 2023 год может составить 14-15%. Сохраняем позитивный взгляд на "Совкомфлот": EV/EBITDA 2023 на уровне 1,9x, что в два раза ниже, чем у международных компаний-аналогов, и в три раза ниже уровня IPO", - указывают эксперты.

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