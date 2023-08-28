"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею на покупку акций "Совкомфлота", открытую 28 июня 2023 года, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Доходность идеи составила +32,5%.

"Акции "Совкомфлота" почти дошли до нашего целевого ориентира - 120 руб. Сегодня после публикации отчёта за 1П23 котировки выросли до 119 руб., но затем резко развернулись, началась фиксация прибыли. Участникам рынка не понравился отчёт без данных за аналогичный период прошлого года. В целом, мы оцениваем результаты положительно. Компания продемонстрировала позитивную динамику финансовых показателей, что было обусловлено как сохранением положительной конъюнктуры танкерного рынка, так и устойчивой работой портфеля долгосрочных контрактов", - пишут аналитики.

Кроме этого, "Совкомфлот" сохраняет приверженность политике по выплате дивидендов в размере 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях. Таким образом, дивиденды за 1П23 составят 9 руб., по году компания может выплатить около 16-18 руб., допускают в "КИТ Финанс Брокер".

"Несмотря на ожидаемый рост дивидендов, мы считаем целесообразным фиксировать прибыль в акциях "Совкомфлота" и закрываем идею, опубликованную в нашей стратегии на 2П23", - заключают эксперты инвесткомпании.

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