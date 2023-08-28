SberCIB сохраняет рекомендацию "покупать" для выпусков ОФЗ-ПК серий 29013-29024

SberCIB Investment Research сохраняет рекомендацию "покупать" для выпусков ОФЗ-ПК серий 29013-29024, отмечается в комментарии аналитика Игоря Рапохина.

"ЦБ, скорее всего, не будет торопиться со снижением ключевой ставки, - полагает эксперт. - Регулятор, вероятно, предпочтет убедиться в том, что его решение успело отразиться не только на курсе валюты, но и на других макроэкономических параметрах - кредитовании, потребительском спросе, инфляции. Кроме того, снижению ставки ЦБ будет мешать неопределенность бюджетных расходов в преддверии президентских выборов в марте 2024. В этих условиях Банк России может сохранить жесткую риторику в ближайшие месяцы и перейти к смягчению политики только в начале следующего года".

Доходности плавающих ОФЗ, по мнению Рапохина, остаются заниженными из-за технического фактора - реинвестирования крупных выплат по ОФЗ, произведенных в середине августа (в объеме более 500 млрд руб.). Сейчас доходности на этом участке кривой находятся в диапазоне 10,3-10,9%, и эксперт ожидает их роста до 11,2-11,5% по мере того, по мере того как эффект от реинвестирования будет исчезать, а рынок заложит в котировки сохранение жесткой риторики ЦБ в ближайшие месяцы.

"Минфин может увеличить предложение ОФЗ с фиксированным купоном с длинной дюрацией, - допускает аналитик SberCIB. - Потенциал для снижения доходностей более длинных ОФЗ-ПД в ближайшее время будет ограничен - мы ждем, что Минфин увеличит предложение таких бумаг на аукционах. Текущая доходность ОФЗ-ПД ниже, чем у флоутеров. Кривая доходности ОФЗ-ПД находится ниже ключевой ставки - 12%. При этом большинство ОФЗ с плавающим купоном "нового" типа торгуются не ниже уровня ключевой ставки. Мы сохраняем оценку "покупать" выпусков ОФЗ-ПК серий 29013-29024".

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