"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Whoosh с целью 300 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Whoosh (ПАО "ВУШ Холдинг") с целью 300 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,25%, стоп-приказ: 250 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Чистая прибыль компании по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила 1,263 млрд рублей, увеличившись в 3,3 раза по сравнению с результатом 0,385 млрд рублей за аналогичный период 2022 года, отмечают аналитики. Выручка Whoosh увеличилась на 38,8% до 4,437 млрд рублей по сравнению с 3,197 млрд рублей годом ранее.

"С технической точки зрения бумага закрепляется выше сильного уровня сопротивления. При открытии длинной позиции на 3,5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 250 руб. риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,98", - указывают в "Финаме".

Whoosh - сервис краткосрочной аренды электросамокатов с поминутной оплатой.

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