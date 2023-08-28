Акции ТМК интересны для среднесрочных покупок - ПСБ

Акции "Трубной металлургической компании" (ТМК) могут представлять интерес для инвесторов в среднесрочной перспективе, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Компания опубликовала отчетность по МСФО за первое полугодие 2023 года. Финансовые результаты оказались очень сильными (в 2022 году "ТМК" получила рекордный результат, поэтому текущее снижение выручки непоказательно). Увеличение EBITDA стало следствием снижения расходов. Маржинальность по EBITDA составила 28,4% - абсолютный рекорд в истории компании. Долговая нагрузка остается на комфортном уровне, хотя чистый долг немного вырос год к году, - пишет эксперт. - Ожидаем, что эмитент продолжит платить дивиденды, так как каких-либо ограничивающих факторов сейчас нет. Долговая нагрузка значительно ниже того порога, который прописан в дивидендной политике, плюс у компании стабильный денежный поток, который должен быть направлен на выплаты акционерам. Поэтому бумаги "ТМК" могут быть интересны инвесторам, и их можно рассмотреть для покупки на среднесрочную перспективу".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.