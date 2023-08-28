Whoosh - одна из наиболее привлекательных компаний роста на рынке РФ - SberCIB

Whoosh остается одной из наиболее привлекательных компаний роста на российском фондовом рынке, считают старший аналитик SberCIB Investment Research Максим Кондратьев и аналитик Дмитрий Трошин.

"ВУШ холдинг" опубликовал нейтральную финансовую отчетность за первое полугодие 2023 года. Выручка и EBITDA оказались хуже наших и консенсусных прогнозов на 7%. Чистая прибыль превысила ожидания благодаря положительной валютной переоценке. Кроме того, руководство компании сообщило, что эмитент может направить на выплату дивидендов 1,14 млрд руб. (или 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО за 12 месяцев, начинающихся с 30 июня 2023 года). Это предполагает дивидендную доходность в 3,9%. Планируется, что решение о дивидендах совет директоров компании будет принимать в октябре 2023 года, - указывают эксперты в обзоре. - Дивиденды в настоящий момент не являются основным фактором инвестиционной привлекательности компании, однако приверженность дивидендной политике оказывает позитивное влияние на восприятие со стороны инвесторов. Мы оцениваем опубликованные показатели нейтрально: несмотря на финансовые результаты ниже ожиданий, компания продолжает показывать высокие темпы роста, оставаясь одной из наиболее привлекательных компаний роста".

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