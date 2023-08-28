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28 августа 2023 года 17:14

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Совкомфлота

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Совкомфлота"с прогнозной стоимостью 128,3 за штуку, что предполагает потенциал роста 12,5% от текущего уровня, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Крупнейшая судоходная группа компаний в России представила свои финансовые результаты за второй квартал и шесть месяцев 2023 года. Росту финансовых показателей способствовала благоприятная конъюнктура танкерного рынка, обусловленная высокими фрахтовыми ставками в условиях дефицита флота и удлинения маршрутов. Вместе с тем индустриальный сегмент (транспортировка СПГ и обслуживание шельфовых проектов) продолжил обеспечивать стабильный и предсказуемый денежный поток за счет наличия долгосрочных контрактов. Учитывая благоприятный внешний фон, а также наличие долгосрочных контактов в индустриальном сегменте и увеличение объема долгосрочных тайм-чартерных соглашений в танкерном сегменте, которые будут способствовать сохранению стабильных денежных потоков даже при снижении текущих тарифов, мы сохраняем оптимистичный взгляд на акции "Совкомфлота", - указывает аналитик отдела анализа акций Наталия Пырьева.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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