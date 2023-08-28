"Финам" сохраняет прогнозную цену акций Sinopec на уровне HKD4,3

"Финам" сохраняет прогнозную стоимость акций Sinopec Shanghai Petrochemical Co. на уровне 4,3 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал снижения 4,2%, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"На наш взгляд, отчетность Sinopec за первое полугодие 2023 года нейтральна для акций компании. Результаты нефтяника ожидаемо продолжают находиться под давлением на фоне снижения маржинальности нефтепереработки в стране. При текущей динамике прибыли и FCF инвесторам не стоит рассчитывать на рост дивидендов в годовом выражении, в связи с чем локально нейтрально смотрим на бумаги эмитента", - отмечает аналитик Сергей Кауфман.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.