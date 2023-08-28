Акции Whoosh остаются привлекательными для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Whoosh остаются привлекательными для долгосрочных вложений с учетом потенциального темпа роста бизнеса и страновой диверсификации, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"ВУШ Холдинг" объявил финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 года. Чистая прибыль компании выросла на 228% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первое полугодие эмитент заработал своим акционерам 11,34 рубля на акцию или 4,3% полугодовой доходности. На наш взгляд, акционеры могут рассчитывать на 2,5 млрд чистой прибыли по итогам 2023 года или 22,4 рубля на акцию, что составляет 8,6% доходности. Несмотря на отрицательный денежный поток, менеджмент может выплатить минимальный целевой уровень дивидендов исходя из финансовых результатов за истекший период. Он составляет порядка 1,14 млрд рублей или 10,2 рубля на акцию. Дивидендная доходность может составить 3,9%", - указывают эксперты в комментарии.

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