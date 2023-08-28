"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг China Oilfield Services

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг крупнейшей интегрированной нефтесервисной компании Китая China Oilfield Services с прогнозной стоимостью на уровне 10,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в материале аналитиков.

"Компания отчиталась за 1П23: выручка увеличилась на 24% г/г (до CNY18,9 млрд), чистая прибыль - на 21% г/г (до CNY1,34 млрд) в соответствии с нашими ожиданиями. Рентабельность в сегменте обслуживания скважин растет. Мы ожидаем улучшение динамики суточной стоимости бурения п/п во 2П23, а ограниченное предложение должно поддержать фундаментальные показатели сектора, - отмечают эксперты. - С учетом лучшей, чем ожидалось, выручки от обслуживания скважин и услуг по геофизическим исследованиям и разведке повышаем прогнозы выручки на 2023 и 2024 гг. до CNY39,7 млрд и CNY42 млрд соответственно, но не меняем наши целевые цены по A- и H-акциям (CNY19 и HKD 10,5). A-акции торгуются с мультипликаторами P/E 21x 2023e и 17x 2024e, H-акции - 11x 2023e и 9x 2024e", - указывают в инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.