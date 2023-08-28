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28 августа 2023 года 15:40
Акции Whoosh - интересная идея роста на рынке РФ - ПСБ
Акции "ВУШ Холдинг" являются интересной идеей роста на российском фондовом рынке, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Лящук. Whoosh опубликовал отчет по МСФО за 6М23. В основе роста финансовых показателей, отмечает эксперт - увеличение клиентской базы до 18,6 млн зарегистрированных аккаунтов (+56% с конца 2022 года) и наращивание флота до 138 тыс. устройств (+68%). Пользователи совершили более 40 миллионов поездок за 1П23 (+105% г/г). Высокие показатели рентабельности достигаются благодаря фокусу на операционной эффективности: локализация производства комплектующих для электросамокатов позволяет контролировать качество и своевременность поставок запчастей, а также экономить бюджет на закупку комплектующих. Эмитент также усиливает присутствие на рынке и запускает новые продукты, констатирует Лящук. Компания сохраняет низкий уровень закредитованности: показатель чистый долг/EBITDA находится на уровне 1,2 на 30 июня, что дает возможность выплачивать дивиденды. В соответствии с дивидендной политикой и исходя из финансовых результатов, минимальный целевой уровень дивидендов составляет 10 руб. на акцию, доходность - 4%, указывает аналитик банка. Совет директоров Whoosh в октябре примет решение о рекомендованной сумме дивидендов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-WHOOSH-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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