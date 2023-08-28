Акции Whoosh - интересная идея роста на рынке РФ - ПСБ

Акции "ВУШ Холдинг" являются интересной идеей роста на российском фондовом рынке, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Лящук.

Whoosh опубликовал отчет по МСФО за 6М23. В основе роста финансовых показателей, отмечает эксперт - увеличение клиентской базы до 18,6 млн зарегистрированных аккаунтов (+56% с конца 2022 года) и наращивание флота до 138 тыс. устройств (+68%). Пользователи совершили более 40 миллионов поездок за 1П23 (+105% г/г). Высокие показатели рентабельности достигаются благодаря фокусу на операционной эффективности: локализация производства комплектующих для электросамокатов позволяет контролировать качество и своевременность поставок запчастей, а также экономить бюджет на закупку комплектующих. Эмитент также усиливает присутствие на рынке и запускает новые продукты, констатирует Лящук.

Компания сохраняет низкий уровень закредитованности: показатель чистый долг/EBITDA находится на уровне 1,2 на 30 июня, что дает возможность выплачивать дивиденды. В соответствии с дивидендной политикой и исходя из финансовых результатов, минимальный целевой уровень дивидендов составляет 10 руб. на акцию, доходность - 4%, указывает аналитик банка. Совет директоров Whoosh в октябре примет решение о рекомендованной сумме дивидендов.

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