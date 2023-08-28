"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Xtep International

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций поставщика спортивной одежды, обуви и аксессуаров Xtep International с прогнозной стоимостью на уровне 10,01 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в материале аналитиков.

Целевая цена предполагает P/E 20x 2023e и 15x 2024e, отмечают эксперты.

"Компания опубликовала операционные результаты за 1П23: выручка увеличилась на 15% г/г (до CNY6,5 млрд), чистая прибыль - на 13% г/г (до примерно CNY665 млн) в соответствии с нашими ожиданиями. Эмитент предложил промежуточные дивиденды в размере HKD0,137/акцию, что предполагает коэффициент выплат 50%. Подтверждаем наши прогнозы прибыли на акцию (EPS) на 2023-24 гг. на прежнем уровне - CNY0,44 и CNY0,56 соответственно. Бумаги торгуются с мультипликаторами P/E 15x 2023e v 11x 2024e", - указывают в инвесткомпании.

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