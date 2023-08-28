"Тинькофф Инвестиции" повысили целевую цену акций "Совкомфлота" до 160 руб. за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика Кирилла Комарова.

"Компания опубликовала отчет по МСФО за I полугодие 2023 года, а также за II квартал, - пишет эксперт. - Компания ожидаемо показала снижение прибыли квартал к кварталу, так как I квартал 2023 года был аномально удачен для компании - ставки фрахта взлетели после ввода потолка цен на российскую нефть. Сейчас ситуация на рынке несколько нормализовалась, хотя ставки все еще остаются довольно высокими и позволяют компании зарабатывать высокую прибыль. Напоминаем, что выручка у компании - целиком в валюте, и компания намерена 50% прибыли направлять на дивиденды. Даже если оценивать "Совкомфлот" по консервативному мультипликатору в 3,0 EV/EBITDA, то справедливая оценка будет около 160 рублей/акцию. А дивиденды за 2023 год могут быть выплачены в диапазоне 15-16 рублей/акцию, это около 14% доходности к текущей цене".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.