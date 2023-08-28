БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ОФЗ-ПК 29014, Боржоми1Р1, Лидер-Инвест БО-ПО3 (Эталон), Сегежа Групп 003Р-02R, О''КЕЙ Финанс 001Р-03, сообщается в комментарии аналитика Игоря Галактионова.

"Риск-премии по обязательствам компаний остаются близки к историческим минимумам, а в категории наиболее качественных бумаг они вообще околонулевые и местами уходят на отрицательную территорию, - пишет эксперт. - Особенно это характерно для длинных бумаг дюрацией свыше 5 лет, которые почти полностью представлены эмитентами рейтинговой группы АА-ААА. При такой структуре рынка короткие корпоративные бонды выглядят неинтересно, ведь можно получить ту же или более высокую доходность по ОФЗ-ПК при значительно более низких рисках. Покупка длинных бумаг в надежде на снижение ставки в 2024-2025гг имеет смысл, но здесь важно оценивать приемлемость рисков. Если пик по ставке еще не пройден и/или высокие ставки останутся с нами дольше, чем предполагается, то цены таких бумаг окажутся под давлением и просто так выйти из них без потерь может быть проблематично".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.