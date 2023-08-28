"Мои Инвестиции" обновили топ-10 акций Китая

"Мои Инвестиции" обновили топ-10 наиболее интересных акций Китая, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

Текущий список бумаг: Alibaba, XPeng, Galaxy Entertainment, China Life Insurance Co., Tencent, Baidu Inc., China Construction Bank, Chow Tai Fook, China Tower и Longfor Group.

"Акции Гонконга находились под значительным давлением в течение последних четырёх недель на фоне плохих макроэкономических данных, особенно в секторе недвижимости, - пишут аналитики. - Опасения по поводу долга крупных застройщиков, падения цен на жилье и низкого социального финансирования вызвала пессимизм среди инвесторов и значительный отток нерезидентов".

Несмотря на большую просадку, стратеги телеграм-канала решили не вносить никаких изменений в подборку в ожидании предстоящего крупномасштабного стимулирования. Недавно китайское правительство объявило об упрощении процесса приобретения второго жилья и иных послаблениях для отдельных категорий покупателей. Эти меры всё ещё намного слабее тех, которые рынок ожидает от правительства, учитывая низкий уровень рождаемости и спрос на недвижимость.

Аналитики полагают, что до конца года правительство сохранит траекторию на смягчительную политику и предоставит новый пакет стимулирующих мер.

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