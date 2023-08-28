Объявление промежуточных дивидендов НОВАТЭКа может стать катализатором роста для акций компании - Альфа-банк

Объявление промежуточных дивидендов "НОВАТЭКа" станет фактором роста дивидендных ожиданий рынка по итогам всего 2023 года, что, в свою очередь, может стать катализатором роста для акций компании, полагает аналитик Альфа-банка Никита Блохин.

"Совет директоров "НОВАТЭКа" рекомендовал акционерам утвердить промежуточные дивиденды компании за 1П23 в размере 34,5 руб. на акцию, что почти на 19% выше нашей консервативной оценки и на 11% опережает консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных информационным агентством "Интерфакс", - пишет эксперт. - Рекомендация СД превзошла самые смелые ожидания рынка на опережающей динамики нормализованной прибыли компании, скорректированной на колебания валютных курсов и потенциальные поступления дивидендов от СП, что мы ранее обозначали как ключевой риск для нашего прогноза, учитывая отсутствие раскрытия в формате анализа и оценки руководством финансового положения компании за 1П23 (MDA)".

Аналитик банка считает, что объявление промежуточных дивидендов "НОВАТЭКа" станет фактором роста дивидендных ожиданий рынка по итогам всего 2023 года, что, в свою очередь, может стать катализатором роста для акций компании. После одобрения акционерами компании размера дивидендных выплат (всего 105 млрд руб.) на внеочередном собрании, которое состоится 29 сентября 2023 года, датой закрытия реестра для получения дивидендов станет 10 октября 2023 года, отмечается в комментарии.

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